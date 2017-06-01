Автор: Маргарита Кислицына

Особый противопожарный режим продлили до 1 сентября

Опубликовано: 01.06.2017 14:10

Такое решение приняли в региональном правительстве. Это значит, что жителям Приангарья запрещено жечь костры, мусор и сухую траву и даже посещать леса.

Прогнозы метеорологов неутешительные. Чрезвычайный, пятый, класс пожарной опасности ожидается в Бодайбинском, Казачинско-Ленском и Киренском районах. Также сложная ситуация может сложиться в Ольхонском, Усть-Кутском, Катангском, Качугском и Мамско-Чуйском районах. Инспекторы пожарной охраны постоянно проводят проверки садоводств, летних лагерей и баз отдыха. С начала года к ответственности привлекли почти 700 нарушителей.

Изображения новости