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Автор:
Внеш. корр.

Установлены причины пожаров в населенных пунктах Приангарья

Опубликовано: 31.05.2017 17:58

Изображение Лесной пожар стал причиной возгорания нескольких десятков домов в деревне Пойма Тайшетского района и поселке Октябрьский Чунского района. Там огнем уничтожено 40 зданий.

Главное управление МЧС по Иркутской области также обнародовало причины пожаров и в поселке Юрты Тайшетского района. Там возгорание произошло в результате нарушения правил эксплуатации электрооборудования одним из местных жителей. А в поселке Новотрёмино произошло короткое замыкание линии электропередач.

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