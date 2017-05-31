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Автор:
Маргарита Кислицына

В Иркутске стартовала акция "Подари ребенку семью"

Опубликовано: 31.05.2017 17:52

Изображение Фотография как шанс услышать заветные слова "мы твои папа и мама". В Иркутске в десятый раз стартовала акция "Подари ребенку семью". 120 снимков детей, оставшихся без попечения родителей, украсили стенды в одном из крупных торговых центров города. Сегодня прошло торжественное открытие выставки.

Двухчасовой концерт подготовили сами воспитанники детских домов, центров помощи и интернатов. В Иркутской области в различных социальных учреждениях проживает 2,5 тысячи детей. И каждый с нетерпением ждет, когда же и у него появится семья. "Когда мы начинали работать и проводить эти акции, в банке данных было 8104 ребенка. Сегодня всего 2515. Конечно, приятно отметить, что эти дети сейчас живут в семье, с мамой и папой", - сказала Ольга Дунина, начальник отдела по ведению регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, министерства соцзащиты Иркутской области.

Стенды с фотографиями будут стоять в торговом центре все лето. Специалисты регионального министерства соцзащиты выражают надежду: за это время семейными станут еще больше детей-сирот.

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