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Автор:
Анастасия Байдракова

с 15 по 17 июня в Ольхонском районе пройдут "Ёрдынские игры- 2017"

Опубликовано: 31.05.2017 17:40

Изображение Стрельба из лука, метание и переноска камня, конные скачки, показ этнических костюмов и даже конкурс красоты. Это лишь часть программы VI Международного этнокультурного фестиваля "Ёрдынские игры- 2017". Он пройдет с 15 по 17 июня в Ольхонском районе Приангарья.

Своеобразная олимпиада - древний бурятский обычай. На игры собирались представители разных родов и племен. Возродили традицию уже в XXI веке. Как пройдет фестиваль в этом году, обсудили на расширенном заседании рабочей группы под руководством губернатора Сергея Левченко. Заявки на участие в культурной части программы уже подали более 50 творческих коллективов из пяти регионов России. "После представления, парада команд участников фестиваля будет проведен ритуал зажжения чаши огня "Ёрдынских игр". Впервые в культурную программу проведения фестиваля мы включили фестиваль этнического костюма "Нити времени" и фестиваль этнической музыки", - сообщила Ольга Стасюлевич, министр культуры и архивов Иркутской области.

Кульминация фестиваля - традиционно хоровод вокруг священной горы Ёрд. В круг встанут несколько тысяч человек. На "Ёрдынские игры" могут приехать все. Гостей и зрителей всегда множество, поэтому особо подойдут к вопросу безопасности. На фестивале будут дежурить полицейские и врачи, круглосуточно будут находиться автомобиль скорой помощи, реанимобиль и мобильная наркологическая лаборатория, хотя в округе на период проведения игр запретят продавать алкоголь. Кроме того, для снижения пожарной опасности уберут сухую траву, а территорию опашут.

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