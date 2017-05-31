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Автор:
Виктория Малая

Иркутские нейрохирурги удалили опухоль на головном мозге

Опубликовано: 31.05.2017 17:26

Изображение Сложнейшее вмешательство практически без последствий для пациента. Нейрохирурги областной больницы Иркутска сегодня удалили опухоль, которая располагалась в левом полушарии головного мозга. Был риск нарушить центры, которые, например, отвечают за речь и движение. Как делают такие операции и какая техника позволяет прямо во время вмешательства контролировать состояние пациента, расскажем в следующем материале.

Пациент в глубоком наркозе. Руки приходят в движение, благодаря специальным импульсам, электрическим разрядам, которые стимулируют головной мозг. Сложность в том, что трехсантиметровая опухоль, которую удаляют сегодня, расположена в височной доле левого полушария. Именно там находятся зоны, отвечающие за двигательные и речевые функции. Больной подключен к специальному аппарату - это так называемая нейрофизиологическая станция. Именно она помогает хирургам обойти опасные участки, задев которые, можно сделать человека инвалидом. "На голове устанавливаются специальные стимулирующие электроды, которые подводятся к стимулятору. Под действием электрического импульса активируется двигательная зона коры больших полушарий головного мозга, в результате этого появляется сокращение мышц, в той области, за которую отвечает данная область головного мозга", - говорит Николай Бобряков, нейрофизиолог ИОКБ.

Сегодня операция обошлась без пробуждения. Оказалось, что речевые центры вне опасности. А когда ситуация иная, больного могут привести в сознание прямо во время хирургического вмешательства. Пациенту задают заранее подготовленные вопросы, и врач выясняет, насколько верно человек распознает и выполняет задания. "Мозговая ткань не снабжена рецептурным аппаратом, она безболезненна для операции. Поэтому больного можно пробудить и осуществлять с ним контакт. Если нужен вербальный контакт, то есть полностью словесный, то наши анестезиологические бригады могут обеспечить пробуждение больного, экстубацию его на столе и общаться с больным тогда, когда хирург оперирует", - поясняет Сергей Петров, заведующий нейрохирургическим отделением ИОКБ.

Благодаря тому, что хирурги во время операции знали точное расположение двигательных центров, опухоль извлекли очень аккуратно. Период восстановления после такого вмешательства короткий: уже через 10 дней пациент может отправиться домой. Стоимость такой операции составляет несколько сотен тысяч рублей. Но сегодня ее провели бесплатно, финансирование обеспечили за счет ОМС и федеральных квот.

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