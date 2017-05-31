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Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 31.05.2017 17:17

Изображение Иркутяне успешно выступили на Кубке страны по стрельбе из арбалета, а иркутский "Зенит" сегодня готовится к очередному матчу сезона. О достижениях и целях наших спортсменов далее.

Три медали выиграли спортсмены Приангарья на Кубке России по стрельбе из арбалета. Соревнования завершились в Улан-Удэ. Среди мужчин первое место в стрельбе на дистанции 10 метров из положения стоя занял Александр Соколов. Вторым в этой дисциплине стал Никита Московских. Лилия Соколова завоевала золотую медаль на дистанции 10 метров у женщин. В июне Александр и Лилия Соколовы выступят на чемпионате России по стрельбе из матчевого арбалета, который пройдет в Москве.

Областной турнир по бильярду "Золотая лига" пройдет в Иркутске. Эти соревнования являются одним из этапов серии турниров Всероссийского объединения ценителей русского бильярда. Ожидается, что участие в турнире примут более 70 спортсменов старше 50 лет со всей России, стран СНГ и Монголии. Общий призовой фонд турнира - 100 000 рублей.

Футболисты "Зенита" сегодня проведут предпоследнюю встречу в этом сезоне. Соперником иркутян будет "Сахалин". Гости сейчас занимают третью строчку турнирной таблицы. Игра пройдет на стадионе "Зенит". Напомним, что прошлую встречу иркутяне выиграли у "Читы" - 2:0.

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