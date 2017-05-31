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Автор:
Марина Беклемишева

Пьесу "Любовь и голуби" представят артисты музыкального театра

Опубликовано: 31.05.2017 17:15

Изображение Любовь, голуби и песни. В Иркутском музыкальном театре ставят легендарную пьесу Владимира Гуркина. Василий, Надя, Раиса Захаровна, тетя Шура, дядя Митя и даже Людка - в постановке поют все. Премьеру наметили на 8 июня.

Зрителей гуркинские герои встречают хлебом-солью прямо в фойе театра. Здесь вся деревня справляет свадьбу Людмилы и ее избранника. И настраивает на песенный лад. А после приглашают в зал.

Пьесу "Любовь и голуби" до этого года еще ни разу не ставили в музыкальных театрах. А в 2017-м Московский театр оперетты и Иркутский имени Загурского обратились к произведению Владимира Гуркина. Музыку для постановки написал столичный композитор Андрей Семенов. И вот крылатые фразы звучат уже, как песня.

Эта история стала родной для нескольких поколений. Диалоги Василия, Надюхи, Раисы Захаровны, дяди Мити и тети Шуры зрители знают наизусть. Но ТАКИМИ они их еще не видели. Музыка добавляет пьесе лиричности и душевности. Ведь какая деревня без песни? С ней радуются, горюют, работают и мечтают.

Самая сложная задача, которая стояла перед артистами, - отрешиться от образов из фильма Владимира Меньшова, говорит режиссёр Анна Фекета. "Очень сложно было выбить интонации фильма из актеров, понимаете, оно идет, оно в подсознании сидит. И была проделана большая работа, я полтора месяца дотошно говорила им: нет, я слышу интонации из фильма! И они старались, они сделали совершенно другое ощущение этого текста. И это здорово", - говорит Анна Фекета, режиссер спектакля.

У Иркутского музыкального театра получилась теплая, яркая и по-сибирски мудрая история, которая напомнит, что же является главной жизненной силой и дает возможность простить и быть прощенным. "Любовь, конечно! Прежде всего, конечно, любовь! Хотя, наверное, у нее за многие годы немножко подстерлись вот эти чувства, взаимоотношения, именно острота ощущений. А когда она поняла, что она Васю теряет, она поняла, что не может этого сделать, не может его потерять, потому что она его очень любит", - считает Елена Бондаренко, заслуженная артистка России.

Спектакль "Любовь и голуби" Иркутский музыкальный театр преподнесет в подарок всем жителям области к ее юбилею.

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