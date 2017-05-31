Автор: Николай Бессонов

За неделю у 150 жителей Иркутской области выявили ВИЧ

Опубликовано: 31.05.2017 17:08

Пугающая статистика. У полутора сотен жителей Приангарья выявили ВИЧ, причем эта цифра всего за одну неделю. Бесплатное экспресс-тестирование прошли более семи тысяч человек в рамках акции "СТОП ВИЧ/СПИД". Помимо этого, у 16 человек обнаружили гепатит С.

Тем не менее, медики отмечают: уровень знаний о СПИДе среди населения региона растет. Это результат постоянной профилактической работы. Сейчас в Иркутской области с вирусом иммунодефицита живут около 34 тысяч человек. Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от нее можно по телефону бесплатной горячей линии - 8 800 350-22-99.

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