Автор: Екатерина Лыкова

Памятник Святителю Иннокентию Вениаминову установят в Иркутске

Опубликовано: 31.05.2017 14:25

Бюст великого миссионера доставили в Иркутск из Москвы. Это бронзовый монумент весом почти 700 килограммов. К сентябрю, к юбилею Святителя, памятник установят возле собора Богоявления.

Взгляд, наполненный мудростью и любовью. О добром сердце и большой душе Святителя Иннокентия говорили современники. Запечатлели их в камне московские скульпторы. Бронзовый бюст изготовили к двойному юбилею миссионера. В этом году 220 лет со дня рождения епископа Курильского, Камчатского и Алеутского и 40 лет со дня канонизации святого. Первым бюст увидел скульптор Илья Ставский. Необходимо взять размеры, чтобы изготовить постамент. Монумент установят перед собором Богоявления. Именно здесь святой служил в XIX веке. "Скорее всего, постамент красного гранита, и он будет вторить расцветки собора Богоявления. Наша задача - вписать в арочные ниши и постамент, и скульптуру, это будет некий прием, как в эпоху Возрождения, когда скульптуру вписывали в арочное пространство", - говорит Илья Ставский, скульптор.

Перед собором Богоявления разобьют сквер. На территории от храма до проезжей части благоустроят дорожки, высадят цветы и кустарники, установят лавочки. В проект попали три зоны: непосредственно место перед входом в храм, сквер, где установят монумент, а также площадка на территории храма. Сейчас проект проходит последние согласования. "Площадка не из простых, это касается и самой территории собора, и этой территории. Территория имеет очень много инженерных сетей, очень сложная ситуация с отводами ливневых вод, поэтому устройство дренажных каналов - это то, чему уделялось особое внимание", - сообщил Сергей Александров, главный архитектор г.Иркутска.

Все работы завершат к сентябрю. На это время запланированы несколько праздничных мероприятий, посвященных юбилею миссионера. Тогда же откроют торжественно памятник Святителю Иннокентию. Кстати, монумент подарил Иркутской митрополии святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.