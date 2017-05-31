Автор: Внеш. корр.

Школьница попала под колеса автомобиля

Опубликовано: 31.05.2017 14:23

ДТП с участием ребенка произошло сегодня в поселке Большой Луг Шелеховского района. Иномарка сбила 14-летнюю девочку, которая перебегала дорогу. Сейчас подросток находится в больнице с тяжелыми травмами.

"В данный момент обстоятельства, причины и виновность каждого участника устанавливается. Но уже известно, что подросток, не убедившись в собственной безопасности, начала переходить проезжую часть. В результате чего попала под колеса автомашины", - сказала Светлана Роднина, руководитель группы пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Только за пять минувших дней произошло девять ДТП с участием несовершеннолетних. Это вдвое больше, чем в прошлом году. С 1 июня на территории Иркутской области будет проходить профилактическое мероприятие "Безопасные каникулы". Сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание водителям, пренебрегающим правилами перевозки детей, то есть без удерживающих устройств и ремней безопасности. Сотрудники областной Госавтоинспекции будут раздавать автолюбителям наклейки с предупреждающей надписью.