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Автор:
Анастасия Байдракова

Общественная палата Иркутска обсудила вопрос трансляции местных программ для абонентов "Ростелекома"

Опубликовано: 31.05.2017 14:18

Изображение Как вернуть местные программы абонентам "Ростелекома"? На заседании общественной палаты Иркутска обсудили ситуацию, которая сложилась в городе с конца апреля. Тогда "Ростелеком" перестал транслировать каналы с местными вставками. Сотни иркутян и жителей области лишились возможности смотреть свои, а не федеральные новости, а также региональные программы. Почему это произошло и что теперь делать?

Без объявления войны. Местные программы для абонентов "Ростелекома" исчезли все разом. Каналы, которые раньше шли с региональными вставками - СТС, Домашний, РенТВ, Россия, стали выходить в федеральном формате. Это стало новостью и для телекомпаний Иркутска.

Круглый стол в рамках заседания общественной палаты города стал первой возможностью выйти на диалог. Как минимум представитель компании объяснила позицию московского руководства. "Оператор связи не имеет права вносить правки в программу телепередач федеральных телеканалов. Что, собственно говоря, "Ростелеком" и исполнил сейчас, то есть исполнил законодательство", - сказала Наталья Баженова, руководитель группы маркетинга ПАО "Ростелеком".

По закону первые 20 цифровых каналов действительно должны быть неизменны по всей стране. Но никто не запрещает ставить дублирующие каналы с местными вставками на любую другую кнопку. Кроме того, до конца года еще действует переходный период. И исключения все-таки, как выясняется, возможны.

Александр Кулиш, руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Иркутской области: Вы транслируете те местные телеканалы, у которых контент весь полностью заполнен их эфиром и плюс к этому, изучив контент, вы все-таки транслируете "Вести Иркутск" на канале Россия. То есть вы изучили сами контент и в данном случае фактически отступаете от требований закона о связи и тех поправок, которые были именно относительно этой программы. Почему так произошло?

Наталья Баженова, руководитель группы маркетинга ПАО "Ростелеком": Учитывая переходный момент, чтобы его как-то сгладить, то есть мы в первую очередь думаем о пользователях, о жителях

- Ну то есть вы можете подумать о пользователях в отношении "АС Байкал ТВ" таким же образом.

Общественная палата Иркутска приняла решение обратиться к московскому руководству компании с просьбой урегулировать ситуацию. Зрители, которым важен региональный контент, могут также направлять жалобы в "Ростелеком". Либо подключить кабельное телевидение у другого поставщика услуг.

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