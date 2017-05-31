Общественная палата Иркутска обсудила вопрос трансляции местных программ для абонентов "Ростелекома"

По данным ЦБР (2017.05.31)
Выпуск новостей за 30.05.2017 (65.49)
Как вернуть местные программы абонентам "Ростелекома"? На заседании общественной палаты Иркутска обсудили ситуацию, которая сложилась в городе с конца апреля. Тогда "Ростелеком" перестал транслировать каналы с местными вставками. Сотни иркутян и жителей области лишились возможности смотреть свои, а не федеральные новости, а также региональные программы. Почему это произошло и что теперь делать?
Без объявления войны. Местные программы для абонентов "Ростелекома" исчезли все разом. Каналы, которые раньше шли с региональными вставками - СТС, Домашний, РенТВ, Россия, стали выходить в федеральном формате. Это стало новостью и для телекомпаний Иркутска.
Круглый стол в рамках заседания общественной палаты города стал первой возможностью выйти на диалог. Как минимум представитель компании объяснила позицию московского руководства. "Оператор связи не имеет права вносить правки в программу телепередач федеральных телеканалов. Что, собственно говоря, "Ростелеком" и исполнил сейчас, то есть исполнил законодательство", - сказала Наталья Баженова, руководитель группы маркетинга ПАО "Ростелеком".
По закону первые 20 цифровых каналов действительно должны быть неизменны по всей стране. Но никто не запрещает ставить дублирующие каналы с местными вставками на любую другую кнопку. Кроме того, до конца года еще действует переходный период. И исключения все-таки, как выясняется, возможны.
Александр Кулиш, руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Иркутской области: Вы транслируете те местные телеканалы, у которых контент весь полностью заполнен их эфиром и плюс к этому, изучив контент, вы все-таки транслируете "Вести Иркутск" на канале Россия. То есть вы изучили сами контент и в данном случае фактически отступаете от требований закона о связи и тех поправок, которые были именно относительно этой программы. Почему так произошло?
Наталья Баженова, руководитель группы маркетинга ПАО "Ростелеком": Учитывая переходный момент, чтобы его как-то сгладить, то есть мы в первую очередь думаем о пользователях, о жителях
- Ну то есть вы можете подумать о пользователях в отношении "АС Байкал ТВ" таким же образом.
Общественная палата Иркутска приняла решение обратиться к московскому руководству компании с просьбой урегулировать ситуацию. Зрители, которым важен региональный контент, могут также направлять жалобы в "Ростелеком". Либо подключить кабельное телевидение у другого поставщика услуг.