Автор: Маргарита Кислицына

Ливни и сильный ветер идут в Приангарье

Опубликовано: 31.05.2017 14:12

Метеорологи предупреждают: уже сегодня во второй половине дня погода сильно ухудшится. А завтра в области ожидаются грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду.

На этот период следует избегать прогулок, особенно под деревьями или плохо закрепленными уличными конструкциями, а дома закрывать все окна. И самое главное - не оставляйте детей без присмотра. На случай чрезвычайной ситуации всегда работает единый номер пожарно-спасательной службы – 101.

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