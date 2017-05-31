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Автор:
Яна Романова

Депутаты Законодательного собрания побывали в Вихоревке Братского района

Опубликовано: 31.05.2017 14:09

Изображение Ситуация с теплоснабжением в Вихоревке Братского района требует мгновенных, смелых, надежных, но консолидированных решений. Депутаты Законодательного собрания в рамках парламентского контроля посетили город. Главный вопрос - понять, смогут ли люди безопасно пережить ближайшую зиму. Прошлый отопительный сезон для Вихоревки выдался, мягко сказать, не самым простым. Даже пришлось вводить режим ЧС из-за сбоя в работе теплоисточника. Какая ситуация сегодня и как не повторить прошлых ошибок?

Это работницы котельной. Мужскую работу здесь выполняют они. Каждая за троих. При зарплате в 15 тысяч рублей. И даже эти деньги женщины не получали уже несколько месяцев. "За март больше половины людей получили, а кто-то не успел. Ну не успели и не успели. А сейчас вот еще и за апрель не получали. Уже и май кончается, ну пока не знаю, как там с деньгами", - сказала Лидия Любина, старший мастер котельной.

Так сейчас выглядит многострадальная котельная. Здесь должны установить два новых котла, монтаж подрядчик планирует завершить к концу июля. Также необходимо восстановить и два старых котла и обновить теплосети, иначе велика вероятность новых аварийных ситуаций. Депутатам рассказывают: из-за перебоев с зарплатами в котельной почти не осталось высококвалифицированного персонала. "Очень тяжело на котельной работать. Условия тяжелые. Нормального ремонта нет. У нас все сыплется, рушится, все льется. Поэтому надеемся на хороший ремонт", - призналась Лидия Мицул, работник котельной.

Депутаты Законодательного собрания проводят встречу с мэром Братского района, исполняющим обязанности главы Вихоревки и директором организации, которая занимается обслуживанием городского ресурсоснабжающего коммунального комплекса Вихоревки. Евгений Воробьёв на вопросы спикера Сергея Брилки: есть ли конкретный план действий по решению накопленных проблем и когда будет погашена задолженность по зарплате, не смог дать четкого ответа. Вопросы вызывает, пояснили депутаты региона, и состояние старых фундаментов для котлов. Они могут не выдержать нагрузки и разрушиться. По результатам обсуждения Сергей Брилка констатировал, что предприятие "Тепловые сети" должно реально оценить свои силы и разработать четкие действия по ремонту теплоисточника, по погашению задолженности перед сотрудниками котельной. "В ужасном состоянии теплоисточник, и нужно предпринимать неотложные меры для того, чтобы обеспечить безопасность людей в зиму 2018 года. Мы готовы вынести решения по финансированию этой котельной, принять по первому требованию правительства", - заявил Сергей Брилка.

Главное – нужно изменить подход к центральному тепловому узлу Вихоревки. В Иркутске депутаты в ближайшее время проведут межведомственное совещание по ситуации с теплоснабжением.

И еще депутаты проверили состояние объектов, на которых возможны проблемы на системах теплоснабжения. В детском саду "Березка", например, из-за срыва отопительного сезона осенью 2016-го температура в помещениях была 19 градусов при работающих обогревателях. В здании детского сада требуется заменить окна и провести ремонт отопительной системы. Более масштабный ремонт требуется зданию вихоревской школы №101, ей 70 лет. Существенного обновления требует спортзал, который уже не соответствует современным требованиям по физическому воспитанию школьников. Ориентировочная стоимость ремонта школы – 50 млн рублей. Информацию о данных объектах передадут на рассмотрение в профильный комитет Законодательного собрания.

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