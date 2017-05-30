Автор: Альфия Еремеева

Горячий сезон в лесах Иркутской области продолжается

Опубликовано: 30.05.2017 17:30

Сложная обстановка в Качугском, Братском и Тайшетском районах. Там до сих пор не могут потушить крупные очаги, которые возникли еще на прошлой неделе, когда дул сильный ветер.

Один из пожаров - с порядковым номером 65 - пришлось локализовывать дважды. Стихию удалось остановить только после того, как изменили подход к тушению. "Было принято решение рекомендовать министерству лесного комплекса отстранить от исполнения обязанностей руководителя тушения пожара №65 в Братском районе. Это должностное лицо. И в дальнейшем рассмотреть вопрос его квалификации", - сказал Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

Региональная диспетчерская службы сообщает: к вечеру на территории области действовали 14 пожаров. Четыре очага удалось локализовать. Еще 7 возгораний потушили. По данным космомониторинга, лес горит на площади почти 14 тысяч гектаров.

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