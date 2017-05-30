виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+5
Ср
утро
+11/+13
Ср
день
+18/+20
Ср
вечер
+13/+15

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.7106
Евро/Рубль:
  63.3684

По данным ЦБР (2017.05.30)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 29.05.2017 (62.64)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Екатерина Лыкова

Приангарью нужны люди рабочих специальностей

Опубликовано: 30.05.2017 17:27

Изображение Бетонщик, плотник и медсестра - одни из самых востребованных профессий в Иркутской области. Именно таких специалистов ждут на местах. Как раз сейчас школьники сдают экзамены и определяются с будущей профессией.

На рынке труда говорят: есть большой разрыв между спросом и предложением. Повсюду требуются люди рабочих специальностей. В частности, в области строительства, деревообработки, образования и торговли. В регионе больше 80 образовательных учреждений в этой сфере. Там стремятся обеспечить учеников, в том числе, практикой, навыки проверят на демонстрационном экзамене, а также работают над повышением имиджа рабочих специальностей. "Если говорить об основных задачах, то это, конечно же, обеспечение соответствия квалификации наших выпускников, выпускников средних профессиональных организаций именно потребностям как текущих, так и перспективных работодателей", - подчеркнула Ирина Синцова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области.

Ученики должны быть уверены, что не только найдут работу после окончания учебного заведения, но и будут получать достойную заработную плату. Также говорили о возможности пополнить материально-технические базы по различным программам. Руководители образовательных учреждений отметили: педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5708088874817 Sec.