Автор: Екатерина Лыкова

Приангарью нужны люди рабочих специальностей

Опубликовано: 30.05.2017 17:27

Бетонщик, плотник и медсестра - одни из самых востребованных профессий в Иркутской области. Именно таких специалистов ждут на местах. Как раз сейчас школьники сдают экзамены и определяются с будущей профессией.

На рынке труда говорят: есть большой разрыв между спросом и предложением. Повсюду требуются люди рабочих специальностей. В частности, в области строительства, деревообработки, образования и торговли. В регионе больше 80 образовательных учреждений в этой сфере. Там стремятся обеспечить учеников, в том числе, практикой, навыки проверят на демонстрационном экзамене, а также работают над повышением имиджа рабочих специальностей. "Если говорить об основных задачах, то это, конечно же, обеспечение соответствия квалификации наших выпускников, выпускников средних профессиональных организаций именно потребностям как текущих, так и перспективных работодателей", - подчеркнула Ирина Синцова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области.

Ученики должны быть уверены, что не только найдут работу после окончания учебного заведения, но и будут получать достойную заработную плату. Также говорили о возможности пополнить материально-технические базы по различным программам. Руководители образовательных учреждений отметили: педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации.

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