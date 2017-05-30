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Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 30.05.2017 16:30

Изображение Чемпион зоны "Восток" первенства страны среди команд второго дивизиона не примет участие в розыгрыше футбольной национальной лиги, а хоккеист Александр Насонов нашел новую команду. Подробности в спортобзоре.

Представительство клубов Восточной Сибири в футбольной национальной лиге не вырастет. "Чита", которая победила в зоне "Восток" второго дивизиона, скорее всего, не примет участия в следующем сезоне ФНЛ. Клуб не подал заявку на лицензию. На данный момент законных путей для участия в чемпионате ФНЛ у "Читы" нет. Все сроки по прохождению процедуры лицензирования футбольных клубов для участия в РФПЛ или ФНЛ прошли. "Сейчас сложно сказать, будем ли мы участвовать или нет. Обычно, исходя из своего опыта, если команда сомневается, зайти или нет, конечно же, очень сложно будет коллективу в ФНЛ. Это значит, что подготовки никакой не велось", - сказал Константин Дзуцев, главный тренер ФК "Чита".

Единственным клубом восточной Сибири в ФНЛ остается красноярский "Енисей", который не смог пробиться в премьер-лигу, уступив в стыковых матчах тульскому "Арсеналу". Отметим, что победитель зоны "Восток" второй год подряд не подает заявку на участие в ФНЛ. В прошлом году от участия отказалась "Смена" из Комсомольска-на-Амуре.

Иркутскому "Зениту" еще рано думать о повышении в классе. Завтра подопечные Олега Яковлева проведут предпоследнюю встречу в этом сезоне. Соперником иркутян будет "Сахалин". Гости сейчас занимают третью строчку турнирной таблицы. Игра пройдет на стадионе "Зенит" в 18.00.

Бывший нападающий "Байкал-Энергии" Александр Насонов, который покинул ряды "бело-синих" по ходу прошедшего сезона, нашел себе новый клуб. 36-летний форвард подписал однолетний контракт с архангельским "Водником". Напомним, после ухода из "Байкал-Энергии" Александр Насонов остаток сезона провел в красноярском "Енисее", с которым завоевал бронзовые медали чемпионата России. Кроме того, в северной команде уже несколько игроков, известных иркутским болельщикам. Это Дмитрий Логинов и Андрей Ковалев. А тренирует команду Сергей Лихачев.

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