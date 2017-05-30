Автор: Алексей Келэвро

Иркутский сотрудник СОБРа завоевал титул чемпиона мира по армлифтингу

Опубликовано: 30.05.2017 16:25

Иркутский сотрудник СОБРа - обладатель самой сильной хватки в мире. Андрей Главацкий стал победителем мирового чемпионата по армлифтингу в Москве. К тому же установил новый мировой рекорд в поднятии гири. Сейчас атлет из Приангарья сам может проводить титульные турниры, он является официальным представителям в нашем регионе. На тренировке сибирского силовика побывала съемочная группа программы "Новости".

"В "эскалибуре" я поднял 105 килограммов, в "русском кирпиче" я поднял 104 килограмма и в "русской рулетке" я поднял 95,5 килограммов", - рассказывает Андрей Главацкий. Такой весовой набор прошел через руки спортсмена. Точнее, через руку. Выполнять упражнения на соревнованиях нужно одной рукой, вторая не должна касаться не только снаряда, но и корпуса. Например, в упражнении под названием "русская рулетка" есть интересная особенность. У стокилограммовой гири подвижная ручка. В момент подъема она вращается, и, чтобы удержать ее кистью, нужна специальная хватка. По сути, сильный хват – это синоним термина армлифтинг. Этот вид спорта придумали американские атлеты, тогда в 90-х он был не так популярен в мире. Семь лет назад свою силу решили продемонстрировать россияне и даже придумали свои виды дисциплин. К примеру, "русский кирпич". "Понятно, почему он так называется, потому что он в виде кирпича. Задача спортсмена - двумя руками взять снаряд, поднять, зафиксировать на секунду и опустить. В этой дисциплине я установил рекорд мира", - сообщил Андрей Главацкий, сотрудник СОБР Управления Росгвардии России по Иркутской области.

21 мая в Москве состоялся чемпионат мира по силовым видам спорта. Более трех десятков сильнейших представителей Норвегии, Польши, Белоруссии, Украины приехали побороться за главный приз. Андрей Главацкий стал абсолютным чемпионом мира в двух дисциплинах, установив при этом мировой рекорд. Эти результаты идут в зачетную карточку сильнейших людей планеты. Сейчас он является официальным представителем мировой ассоциации армлифтинга в Иркутской области. Мастер спорта международного класса не раз становился победителем чемпионатов России, Европы, теперь список пополнили золотые медали с мирового турнира. За победы иркутский сотрудник СОБРа, двухметровый гигант благодарит родителей, точнее, хорошую генетику. "Расписываю всегда новые для себя тренировки. Я считаю, что в армлифтинге 70% - это генетическая наследственность и 30% - тренировки. У меня по родове у всех мужчин была сильная хватка. И у меня получилось, начал побеждать", - делится Андрей Главацкий.

Андрей Главацкий рассказал по секрету, что его тренировочный вес выше, чем рекордный. А, соответственно, сильная рука сибирского полицейского еще отметится крепким рукопожатием на мировом поприще в следующем году.