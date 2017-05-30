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Автор:
Виктория Малая

Сотрудники МЧС начали проверку детских оздоровительных лагерей

Опубликовано: 30.05.2017 16:16

Изображение Каникулы начинаются. Совсем скоро стартуют первые сезоны в оздоровительных лагерях области. Впереди три месяца солнца, тепла и пляжного отдыха. Но пока на особом контроле безопасность. В таком деле, как детский отдых, мелочей не бывает, поэтому каждый лагерь проверяют по всем параметрам. Сегодня в рейд отправились сотрудники МЧС.

Пока здесь стоит пронзительная тишина. Но уже в начале следующей недели все кардинально изменится. 5 июня в детском оздоровительном лагере "Лазурный" стартует первый сезон - на отдых приедут около 200 человек. Среди них дети с особыми потребностями, воспитанники детских домов. Сейчас лагерь проходит приемку. Вместе с инспекторами заходим в детские домики - особые системы оповещения должны быть установлены в каждом из них. "Проводили проверку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией. Данные системы находятся в исправном состоянии, сигнал уходит на пульт подразделений пожарной охраны", - прокомментировал Игорь Калинин, государственный инспектор Иркутского района по пожарному надзору.

В лагере "Лазурный" есть даже своя пожарная машина. Воду она набирает здесь же, из залива Иркутского водохранилища. Для этого оборудовали специальную трубу. Обслуживает автомобиль добровольная пожарная дружина. Кроме того, чтобы огонь не пришел извне, вокруг лагеря оборудовали специальную минерализированную полосу. Но без недочетов не обошлось: сегодня одна из систем оповещения сработала не сразу. Но все устранили на месте. "Требования ужесточаются с каждым годом. Я уже не первый год занимаюсь этим, и каждый год что-нибудь новенькое. Но приятно работать с людьми. Нам помогают, сотрудники МЧС подсказывают, как должно быть. У нас такие деловые отношения с ними", - сказал Анатолий Рубайкин, начальник административного отдела учреждения социального обслуживания населения Иркутской области.

Даже пионерский костер, который раньше был символом открытия сезона, сейчас под запретом. Главная задача, чтобы летние месяцы прошли без происшествий. Подобные проверки пройдут во всех лагерях области примерно до 10 июня. А дальше время набираться впечатлений и новых сил к следующему учебному году.

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