Автор: Анастасия Байдракова

Благотворительный аукцион провели в областном центре

Опубликовано: 30.05.2017 16:12

Помогать другим - это радость. Так считают организаторы благотворительного аукциона в Иркутске. Средства на лечение больных детей собирали с помощью юных художников. О том, как рука об руку идут творчество и добро, расскажем в следующем материале.

Яркая зелень, разноцветные горы, а наверху обнимающее весь мир солнце. Эти рисунки наполнены радостью и позитивом. Ведь они должны помочь больным детям. Работы юные художники дарят своей школе для благотворительного аукциона.

- Для мальчика и девочки, которые очень сильно болеют. Им надо помочь.

- Это для больных детей, и мне не жалко. Чтобы они выздоровели, можно и отдать всего лишь одну картину, у меня их очень много.

Мальчик и девочка, которые болеют, - Артем Шульгин и Соня Давыдова. У детей ДЦП, им нужна реабилитация. Каждому необходимо более 300 тысяч рублей. Благотворительный фонд "Дети Байкала" и арт-центр "Палитра" объединились, чтобы помочь. Детские картины перед аукционом оформили в рамы со стеклом. "Мы выбирали разные темы, разные сюжеты, разновозрастные рисунки у нас были. Но в основном, конечно, солнечные, доброжелательные, приятные, светлые, яркие. Ну а какие они могут быть у детей? У детей они такие рисунки и есть", - говорит Лина Ермонтович, директор арт-центра "Палитра".

На аукционе удалось продать 15 картин, самая высокая цена – 11,5 тысяч рублей. Всего собрали чуть больше ста тысяч. Неплохо, но недостаточно. Сборы также идут на сайте благотворительного фонда "Дети Байкала" и в соцсетях. "Очень много помогают те, кого принято называть простыми людьми. Мы ведем сбор через сайт фонда, и перечисления 100-200-300-500-1000 руб. Много таких перечислений от людей, которые читают нас в социальных сетях, как-то отслеживают нашу деятельность и стремятся помогать", - сказала Алёна Корк, организатор благотворительного проекта "От сердца к сердцу".

Специальные банки для сбора средств организаторы устанавливают в разных точках города. В эти выходные такие будут стоять на "Байкал-моторшоу", чтобы помочь мог каждый.