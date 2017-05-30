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Автор:
Альфия Еремеева

Схема движения транспорта изменится в день рождения Иркутска

Опубликовано: 30.05.2017 16:05

Изображение 3 июня с 7.00 закроют улицы Франк-Каменецкого и Октябрьской Революции, а также площадь Сперанского и улицу Ленина. Начиная с полудня, список пополнит улица Карла Маркса. С 15.00 нельзя будет проехать вокруг сквера Кирова. И уже вечером для движения закроют улицу Рабочую.

Внимательнее нужно быть и пассажирам. Автобусы № 11, 42, 43 не выйдут на линию в этот день. Остальные будут объезжать места массовых гуляний. Доступ в гущу событий ограничат и для трамваев. Единица и 4а днем будут ходить только до Центрального рынка. Работу всего общественного транспорта продлят до часу ночи. Для горожан организуют дополнительные пункты отправления.

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