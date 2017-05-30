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Автор:
Внеш. корр.

Новейший российский лайнер МС-21 запустят в серийное производство

Опубликовано: 30.05.2017 16:03

Изображение С 2019 года корпорация "Иркут" планирует производить по 70 самолетов ежегодно. По мнению российского премьера Дмитрия Медведева, заказы на новые лайнеры положительно скажутся на экономике страны.

Корпорация "Иркут" уже заключила контракты на поставку 185 новых самолетов. Среди заказчиков авиакомпании "Аэрофлот", Red Wings и UTair. Но пока МС-21 не прошел испытания и сертификацию, большинство авиакомпаний с заказами торопиться не будут. Завершить испытания самолета планируют в следующем году. А с весны 2019 года лайнер будет летать только на российском двигателе. Тем временем уже зарекомендовавшие себя истребители Су-30СМ снова улетят с платформы Иркутского авиазавода. Балтийский флот получит в этом году пять таких самолетов. Для них уже подготовили экипажи соединения морской авиации.

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