Автор: Маргарита Кислицына

Делегация иранской провинции Гилян посетила Иркутск

Опубликовано: 30.05.2017 16:01

Иранские фрукты и одежда вскоре появятся на иркутских прилавках. Столицу Приангарья впервые посетила делегация из провинции Гилян Исламской республики.

Визиту иностранных партнеров предшествовали две встречи - в иранском городе Решта, а затем на бизнес-форуме в Астрахани. Приезда гостей в Сибирь ждали в течение двух лет. В планах подписание двух соглашений. Первое - между выставочными компаниями "Сибэкспоцентр" в Иркутске и "Парс Пегах Теджарат" в Иране. Второе - между торгово-промышленными палатами провинции Гилян и Восточной Сибири.

Андрей Шаповалов, генеральный директор ОАО "Сибэкпоцентр": Речь идет о поставках в Иркутскую область сельскохозяйственной продукции из Ирана. В первую очередь, это фрукты, овощи, консервация, рыба. Кроме того, Иран - это еще и очень серьезная фабрика по производству одежды, текстиля, мужской, женской обуви. То есть это очень большие возможности, которые тоже на нашем рынке могут быть представлены.

Хади Тизхуш Табана, президент Палаты торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства провинции Гилян Исламской Республики Иран: Мы приехали сюда для расширения сотрудничества по экономическим вопросам. У нас есть близкие отношения с южными регионами России. Мы поняли, что и у вас есть хороший потенциал для сотрудничества.

Иностранные коллеги, в свою очередь, изучают российский рынок. Двухсторонние отношения дадут возможность иркутским компаниям реализовывать свою продукцию в Иране.

Изображения новости