виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+5
Ср
утро
+11/+13
Ср
день
+18/+20
Ср
вечер
+13/+15

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.7106
Евро/Рубль:
  63.3684

По данным ЦБР (2017.05.30)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 29.05.2017 (62.64)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Маргарита Кислицына

Делегация иранской провинции Гилян посетила Иркутск

Опубликовано: 30.05.2017 16:01

Изображение Иранские фрукты и одежда вскоре появятся на иркутских прилавках. Столицу Приангарья впервые посетила делегация из провинции Гилян Исламской республики.

Визиту иностранных партнеров предшествовали две встречи - в иранском городе Решта, а затем на бизнес-форуме в Астрахани. Приезда гостей в Сибирь ждали в течение двух лет. В планах подписание двух соглашений. Первое - между выставочными компаниями "Сибэкспоцентр" в Иркутске и "Парс Пегах Теджарат" в Иране. Второе - между торгово-промышленными палатами провинции Гилян и Восточной Сибири.

Андрей Шаповалов, генеральный директор ОАО "Сибэкпоцентр": Речь идет о поставках в Иркутскую область сельскохозяйственной продукции из Ирана. В первую очередь, это фрукты, овощи, консервация, рыба. Кроме того, Иран - это еще и очень серьезная фабрика по производству одежды, текстиля, мужской, женской обуви. То есть это очень большие возможности, которые тоже на нашем рынке могут быть представлены.

Хади Тизхуш Табана, президент Палаты торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства провинции Гилян Исламской Республики Иран: Мы приехали сюда для расширения сотрудничества по экономическим вопросам. У нас есть близкие отношения с южными регионами России. Мы поняли, что и у вас есть хороший потенциал для сотрудничества.

Иностранные коллеги, в свою очередь, изучают российский рынок. Двухсторонние отношения дадут возможность иркутским компаниям реализовывать свою продукцию в Иране.

Изображения новости
Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.0742979049683 Sec.