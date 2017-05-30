Автор: Внеш. корр.

Массовый молебен против лесных пожаров проведут в Тайшетском районе

Опубликовано: 30.05.2017 15:55

Победить огонь рассчитывают с божьей помощью. Массовый молебен против лесных пожаров проведут в Тайшетском районе. Службу наметили на 31 мая в храме Богородицы всех скорбящих в микрорайоне Новый.

К участию приглашают всех желающих. Начало службы в 18.30. Молебен инициировали совет женщин и совет отцов Тайшетского района. Напомним, на прошлой неделе от пожаров там пострадали поселки Пойма, Юрта, Новотрёмино, Горевой и Октябрьский. Без крова остались больше ста человек.

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