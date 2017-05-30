По данным ЦБР (2017.05.30)
Выпуск новостей за 29.05.2017 (62.64)
Победить огонь рассчитывают с божьей помощью. Массовый молебен против лесных пожаров проведут в Тайшетском районе. Службу наметили на 31 мая в храме Богородицы всех скорбящих в микрорайоне Новый.
К участию приглашают всех желающих. Начало службы в 18.30. Молебен инициировали совет женщин и совет отцов Тайшетского района. Напомним, на прошлой неделе от пожаров там пострадали поселки Пойма, Юрта, Новотрёмино, Горевой и Октябрьский. Без крова остались больше ста человек.