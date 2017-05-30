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Автор:
Екатерина Лыкова

Платный техосмотр позволяет сэкономить, но увеличивает риск ДТП

Опубликовано: 29.05.2017 19:00

Изображение Техосмотр без осмотра. Все больше появляется новых фирм, которые выдают диагностические карты и не требуют показать автомобиль. Казалось бы, для водителей экономия денег и времени. Но чем может обернуться покупка? С таким вопросом к нам обратились автолюбители.

Предложений пройти техосмотр онлайн или за короткое время масса. Документ могут оформить буквально за 5 минут. Диагностическую карту отправят в электронном виде. Но даже в этих фирмах говорят: при ДТП такая оперативность может обернуться неприятностями. "Если будет причина, что отказали, например, тормоза у машины, то тогда уже страховая будет разбираться почему, ну и могут отказать в выплате. Если ДТП будет из-за неисправности автомобиля, у нас в России где-то 1-2 процента всего с такими неисправностями", - сказал сотрудник компании.

"Тот факт, что машина не была показана при техосмотре, никаких юридических последствий на этапе страховой выплаты по большому счету не несет, единственное, что всем владельцам я б хотел порекомендовать проходить эту процедуру, чтобы быть уверенным в том, что ваш автомобиль действительно исправен и годен к эксплуатации",- добавил Евгений Лукьянов, представитель межрегиональной ассоциации аварийных комиссаров по Иркутской области.

Так что в первую очередь специалисты предлагают подумать о собственной безопасности. Ведь автомобиль может таить в себе скрытые угрозы, которые не всегда дают о себе знать сразу. Найти их может только профессионал. Проходить техосмотр в большинстве случаев необходимо раз в год.

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