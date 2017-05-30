Автор: Алексей Келэвро

В Иркутске и Ангарске пытались похитить тротуарную плитку

Опубликовано: 29.05.2017 16:12

Это все мое, родное. К бесплатным городским постройкам некоторые жители области подошли слишком прямолинейно. И решили позаимствовать муниципальную собственность в виде тротуарной плитки на обустройство дачных участков. Однако вместо красивой дорожки в частном доме их ждала дорога в кабинет следователя за кражу. А поймать городских воришек получилось благодаря неравнодушным горожанам.

Эти фотографии сделали очевидцы. В одном из дворов Ангарска средь бела дня двое молодых людей грузят тротуарную плитку в такси. Мысль похитить муниципальное добро пришла в голову местным жителям. Они узнали, что в скором времени эту плитку поменяют на асфальтовое покрытие и решили забрать тротуар себе на участок, пока, со слов злоумышленников, это не сделали другие предприимчивые горожане. Планам воришек помешала пенсионерка, она вмешалась, и ценный камень пришлось выгрузить обратно.

По аналогичной схеме сорвалась кража городского тротуара в Иркутске. Женщину, которая складывала плитку в салон автомобиля, застали на месте преступления прохожие и сняли на камеру мобильного телефона. После иркутянку ждал серьезный разговор в отделении полиции. Ей объяснили: все, что, по ее мнению, плохо лежит, несет в себе не только тяжесть бетонного камня, но и груз ответственности уголовного преступления.

К счастью, оба преступления вовремя предотвратили, чем спасли от наказания самих любителей прихватить то, что не так лежит. Кстати, о наказании. Оно могло ограничиться не только штрафом, но и реальным сроком заключения.