Автор: Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 29.05.2017 15:17

В Иркутске завершился футбольный турнир Андрея Ещенко, а легкоатлетка Ангелина Краснова-Жук стала второй на командном чемпионате России по легкой атлетике. Подробности в спортивном дайджесте.

Иркутская спортсменка Ангелина Краснова-Жук заняла второе место в прыжках с шестом на командном чемпионате России по легкой атлетике, который проходил в Сочи. Прыгунья показала результат 4 метра 40 сантиметров. Первое место заняла чемпионка Европы, призер чемпионата мира в помещении Анжелика Сидорова с результатом 4 метра 60 сантиметров. Третье место заняла Татьяна Швыдкина с показателем 4 метра 30 сантиметров.

Анастасия Пляскина победила на Всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе. Шелеховчанка выиграла индивидуальную гонку на 20 километров. Спортсменка преодолела дистанцию за 28 минут и 10 секунд. Второе место заняла Светлана Кузнецова, выступающая за Адыгею. Она отстала от победительницы почти на 23 секунды. Третьей стала Карина Касенова из Санкт-Петербурга.

В эти выходные в Иркутске завершился третий турнир Андрея Ещенко. В финале встретились команды "Байкал-1" и братский "Сибиряк". Борьбы особо не получилось, иркутяне были сильнее - 3:0. Стоит добавить, что "Байкал" пришел к победе в турнире под руководством известного иркутского специалиста Вячеслава Рудакова. Третье место заняла команда "Сибиряк-1".