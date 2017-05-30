виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+16
Вт
день
+17/+19
Вт
вечер
+12/+14
Ср
ночь
+7/+9

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.7106
Евро/Рубль:
  63.3684

По данным ЦБР (2017.05.30)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 29.05.2017 (62.64)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Виктория Малая

Впервые прошли паралимпийские игры Иркутска

Опубликовано: 29.05.2017 15:15

Изображение Настольный теннис, дартс, пауэрлифтинг и даже волейбол сидя. В Иркутске прошли первые паралимпийские игры для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. От каждого городского округа выступило по одной команде. В каждой по 15 человек. Со спортсменами встретился мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он пожелал всем удачи и хороших спортивных результатов.

Правила игр в паралимпиаде немного меняют, чтобы особенным спортсменам было комфортней играть. В таких соревнованиях нет задачи победить любой ценой, в паралимпиаде немного другие цели. "Этим людям целеустремленности не занимать. Им важно реализовать себя. Они тренируются, занимаются. Конечно, больших мировых результатов они не достигнут, но преодолеют себя и улучшат здоровье - это точно. Это и есть главная цель и задача", - сказал Андрей Горбунов, главный судья паралимпийских игр среди инвалидов в г.Иркутске.

А уже через месяц, в конце июня, в Иркутске пройдет парасибириада. В турнире примут участие 12 регионов Сибирского федерального округа. Игры пройдут с 20 по 24 июня, соревноваться будут, в том числе, победители паралимпийских игр города.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.7284471988678 Sec.