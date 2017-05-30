Автор: Виктория Малая

Впервые прошли паралимпийские игры Иркутска

Опубликовано: 29.05.2017 15:15

Настольный теннис, дартс, пауэрлифтинг и даже волейбол сидя. В Иркутске прошли первые паралимпийские игры для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. От каждого городского округа выступило по одной команде. В каждой по 15 человек. Со спортсменами встретился мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он пожелал всем удачи и хороших спортивных результатов.

Правила игр в паралимпиаде немного меняют, чтобы особенным спортсменам было комфортней играть. В таких соревнованиях нет задачи победить любой ценой, в паралимпиаде немного другие цели. "Этим людям целеустремленности не занимать. Им важно реализовать себя. Они тренируются, занимаются. Конечно, больших мировых результатов они не достигнут, но преодолеют себя и улучшат здоровье - это точно. Это и есть главная цель и задача", - сказал Андрей Горбунов, главный судья паралимпийских игр среди инвалидов в г.Иркутске.

А уже через месяц, в конце июня, в Иркутске пройдет парасибириада. В турнире примут участие 12 регионов Сибирского федерального округа. Игры пройдут с 20 по 24 июня, соревноваться будут, в том числе, победители паралимпийских игр города.

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