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Автор:
Внеш. корр.

В благотворительном забеге "Спорт во благо" участвовали более полутысячи иркутян

Опубликовано: 29.05.2017 15:11

Забег прошел в минувшее воскресенье на острове "Юность". Особенность мероприятия в том, что его участники разных возрастов: и взрослые, и дети. А главные спортсмены - дети с синдромом Дауна.

При регистрации на забег все участники внесли небольшие стартовые взносы. Собранные средства перечислят на программы ранней помощи семьям с "особенными" детьми. "Все новорожденные детишки отслеживаются нашей организацией. Дальше им помогают с реабилитацией в первые года жизни. С более взрослыми детьми работают педагоги, которые благодаря вот этим сборам и благодаря спонсорам нашей организации помогают им войти в жизнь, как нормальным людям. Они работают и с логопедами, и с психологами, и хореографы у нас есть, с ними работают. То есть это шикарно", - сказала Ирина Геласимова, член общественной организации "Радуга".

Участники забега соревновались на разных дистанциях. Самые маленькие спортсмены бежали всего 50 метров. Более опытные преодолевали расстояния в 3 и 6 км. В Иркутске акция "Спорт во благо" проходит уже в третий раз. Благодаря предыдущим забегам собрали более 300 тысяч рублей. Это позволило провести для особенных малышей более 1200 занятий с коррекционными специалистами.



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