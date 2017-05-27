Автор: Ирина Белогривая

На острове Юность в Иркутске прошел ежегодный йога-марафон

Опубликовано: 29.05.2017 15:08

Любой желающий мог поучаствовать в нем. Для этого специальной подготовки не требовалось. Программа мастер-классов рассчитана и на новичков. Марафон проходит уже в четвертый раз.

Правда, в этом году организаторы осмелились устроить его на открытом воздухе. В итоге получилось 4,5 часа непрерывных практик. На марафоне представили несколько видов йоги: интервальную, йогу23, айенгару. Участникам не помешал ни шквалистый ветер, ни дождь, ни скромные +10. "Они постоянно меняются: кто-то приходит, кто-то уходит. Если с самого утра подсчитать, я думаю, человек 60 мы собрали. Конечно, не рекорд, как в прошлом году. Но, учитывая сегодняшние погодные условия, я считаю, что состоялся марафон", - сказал Марк Кисурин, организатор IV йога-марафона.

Организаторы уже назвали этот марафон самым запоминающимся и необычным. Из-за погоды пришлось сократить программу. Самые стойкие - к концу их осталось около 15 человек - получили бесценный опыт, когда, преодолевая внешнее, погружаешься внутрь себя, раскрывая новые возможности тела и духа. В этом и есть суть йоги.