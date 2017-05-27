виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+21
Пн
день
+17/+19
Пн
вечер
+11/+13
Вт
ночь
+5/+7

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.7560
Евро/Рубль:
  63.6689

По данным ЦБР (2017.05.27)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 26.05.2017 (64.24)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Ирина Белогривая

На острове Юность в Иркутске прошел ежегодный йога-марафон

Опубликовано: 29.05.2017 15:08

Любой желающий мог поучаствовать в нем. Для этого специальной подготовки не требовалось. Программа мастер-классов рассчитана и на новичков. Марафон проходит уже в четвертый раз.

Правда, в этом году организаторы осмелились устроить его на открытом воздухе. В итоге получилось 4,5 часа непрерывных практик. На марафоне представили несколько видов йоги: интервальную, йогу23, айенгару. Участникам не помешал ни шквалистый ветер, ни дождь, ни скромные +10. "Они постоянно меняются: кто-то приходит, кто-то уходит. Если с самого утра подсчитать, я думаю, человек 60 мы собрали. Конечно, не рекорд, как в прошлом году. Но, учитывая сегодняшние погодные условия, я считаю, что состоялся марафон", - сказал Марк Кисурин, организатор IV йога-марафона.

Организаторы уже назвали этот марафон самым запоминающимся и необычным. Из-за погоды пришлось сократить программу. Самые стойкие - к концу их осталось около 15 человек - получили бесценный опыт, когда, преодолевая внешнее, погружаешься внутрь себя, раскрывая новые возможности тела и духа. В этом и есть суть йоги.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5163109302521 Sec.