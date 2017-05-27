Автор: Татьяна Алексеева

"Удивительное рядом"

Опубликовано: 29.05.2017 15:03

Дикое животное в городе. Предположительно, маленького лосенка нашли жители микрорайона Юбилейный. На кадрах видно, как люди перетаскивают его в грузовую машину в покрывале. Животное увезли в иркутскую зоогалерею. Там ему сейчас оказывают помощь, лосенку потребовалась операция.

А три дня назад в иркутский зоопарк привезли молодую косулю, которую спасли рабочие завода в Ново-Ленино. Они вытащили животное, которое застряло между прутьями забора. Вероятно, косулю из прилегающего к объездной дороге леса выгнали собаки, и, убегая от них, она и попала в ловушку.