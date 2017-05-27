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Автор:
Альфия Еремеева

Празднование Дня города в Иркутске пройдет 3 и 4 июня

Опубликовано: 29.05.2017 14:29

Костюмированное шествие на День города уже своего рода традиция. Иркутян снова ждет красочное представление. 3 июня по улицам города пройдет около сотни нарядных колонн. 356-й день рождения пройдет под общей темой "Иркутск - одна большая семья".

Организаторы подготовили немало сюрпризов. Так, костюмированное шествие стартует с необычного пролога. Зрителей приглашают оценить все праздничные задумки. Перед горожанами выступит народный артист России Игорь Бутман и солисты арт-проекта "Тенора XXI века", группа "Мохито" и финалистка шоу "Голос. Дети 4" Дениза Хекилаева. Еще одни гости праздника - оркестр Министерства обороны Монголии. В шесть часов вечера они дадут плац-концерт прямо на площади графа Сперанского. "Помимо того, что они играют классическую музыку, помимо того, что они играют довольно-таки известные мировые хиты, они еще в это время выстраиваются в какие-то фигуры и делают какие-то элементы. Не совсем традиционное и ординарное выступление. На это зрелище стоит посмотреть", - сказал Антон Титков, директор МАУ "Праздник".

3 июня горожане могут посетить восемь праздничных площадок. Среди них есть и новинки. У площади возле дворца спорта "Труд" в два часа дня начнется фестиваль национально-культурных центров Иркутска. Завершится день города на нижней набережной Ангары. Там в 22.30 прозвучат первые залпы салюта. Праздновать продолжат и 4 июня. В воскресенье откроется кинофестиваль "Сердце Байкала" с участием популярных киноактеров. Гостей ждут и в округах. Мероприятия запланировали на городском ипподроме, площади у кинотеатра "Россия" и площади имени 50-летия СССР.



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