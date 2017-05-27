Автор: Яна Романова

Ангарск отметил День города

Опубликовано: 29.05.2017 14:28

В Ангарске открыли памятник первостроителям. Монумент подарили городу на 66-й день рождения. Скульптурную композицию отлили из бронзы в подмосковном Жуковском. Трое мужчин и женщина в военной форме - собирательный образ тех, кто после тяжелых фронтовых лет был готов создавать будущее своими руками. В Ангарске бронзовые фигуры установили на гранитный постамент.

Территорию рядом с памятником в ближайшее время благоустроят. В парке Строителей поставят скамейки и уличные светильники, обустроят пешеходную зону. Как отметил спикер Законодательного собрания региона Сергей Брилка, монумент будет символом мужества, несгибаемой воли и удивительного трудолюбия первостроителей одного из самых молодых городов России. Ангарск возводили фронтовики, сразу после войны они приехали на берега Ангары и начали возводить завод, город, который сегодня живет. И очень хорошо, что мы сегодня все вместе говорим: "Помним – значит, живем", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Празднование Дня города Ангарска продолжили костюмированным шествием коллективов промышленных предприятий, творческих объединений, общественных и учебных организаций, а также концертами на разных площадках города.