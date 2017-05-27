виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+21
Пн
день
+17/+19
Пн
вечер
+11/+13
Вт
ночь
+5/+7

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.7560
Евро/Рубль:
  63.6689

По данным ЦБР (2017.05.27)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 26.05.2017 (64.24)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Внеш. корр.

День мыльных пузырей собрал 15 тысяч человек

Опубликовано: 29.05.2017 14:27

Когда на небе ни облачка, нужно заполнить его мыльными пузырями, летающими радугами! Уже в десятый раз иркутяне отметили один из самых позитивных праздников в году. День мыльных пузырей собрал на своей площадке 15 тысяч человек. О том, как детское развлечение переросло в событие городского масштаба, расскажем далее.

Десятки зажигательных песен, тысячи радостных улыбок и миллионы мыльных пузырей. Такая атмосфера ежегодно царит на одном из самых позитивных иркутских праздников. В этом году "День мыльных пузырей" отметил свой первый юбилей. Когда-то его придумали обычные студенты. И, несмотря на уже состоявшуюся репутацию и массовость праздника, у организаторов еще много творческих планов. "10 лет назад нас было всего 60 человек. И мы просто шли и дули. У нас даже денег не было на мыльные пузыри. Мы были студенты. Мы шампунь вылили с водой, в тазике размешали и из тазика наливали. Мы хотим все-таки сделать рекорд Гиннеса, мы хотели на десятилетие сделать, но немного не уложились. Но мы его обязательно сделаем, и 35 тысяч иркутян будут одновременно дуть мыльные пузыри. Мы поставим этот рекорд обязательно!" – сказал Александр Откидач, организатор.

На этом празднике уже выросло новое поколение иркутян. Но с каждым годом количество зрителей только прибавляется. Все, кто хоть раз здесь побывал, надолго запоминают веселую, воздушную атмосферу. "С каждым годом все лучше, все больше народу становится. Атмосфера накаляющая, классная! Больше исполнителей появляется, больше народу", - сказала Анастасия Дедова, участница праздника.

Подобные праздники уже проводят в Красноярске, Улан-Удэ и Усолье. Возможно, когда-нибудь День мыльных пузырей станет и Всероссийским. И тогда радостных улыбок станет в миллионы раз больше.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5562469959259 Sec.