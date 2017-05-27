Автор: Внеш. корр.

День мыльных пузырей собрал 15 тысяч человек

Опубликовано: 29.05.2017 14:27

Когда на небе ни облачка, нужно заполнить его мыльными пузырями, летающими радугами! Уже в десятый раз иркутяне отметили один из самых позитивных праздников в году. День мыльных пузырей собрал на своей площадке 15 тысяч человек. О том, как детское развлечение переросло в событие городского масштаба, расскажем далее.

Десятки зажигательных песен, тысячи радостных улыбок и миллионы мыльных пузырей. Такая атмосфера ежегодно царит на одном из самых позитивных иркутских праздников. В этом году "День мыльных пузырей" отметил свой первый юбилей. Когда-то его придумали обычные студенты. И, несмотря на уже состоявшуюся репутацию и массовость праздника, у организаторов еще много творческих планов. "10 лет назад нас было всего 60 человек. И мы просто шли и дули. У нас даже денег не было на мыльные пузыри. Мы были студенты. Мы шампунь вылили с водой, в тазике размешали и из тазика наливали. Мы хотим все-таки сделать рекорд Гиннеса, мы хотели на десятилетие сделать, но немного не уложились. Но мы его обязательно сделаем, и 35 тысяч иркутян будут одновременно дуть мыльные пузыри. Мы поставим этот рекорд обязательно!" – сказал Александр Откидач, организатор.

На этом празднике уже выросло новое поколение иркутян. Но с каждым годом количество зрителей только прибавляется. Все, кто хоть раз здесь побывал, надолго запоминают веселую, воздушную атмосферу. "С каждым годом все лучше, все больше народу становится. Атмосфера накаляющая, классная! Больше исполнителей появляется, больше народу", - сказала Анастасия Дедова, участница праздника.

Подобные праздники уже проводят в Красноярске, Улан-Удэ и Усолье. Возможно, когда-нибудь День мыльных пузырей станет и Всероссийским. И тогда радостных улыбок станет в миллионы раз больше.