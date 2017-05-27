Автор: Татьяна Алексеева

Сергей Левченко побывал на месте строительства центра Святителя Иннокентия

Опубликовано: 29.05.2017 14:22

8 сентября Иркутская область вместе со всей Россией отметит 220-летний юбилей Святителя Иннокентия Вениаминова. В этот же день 40-летие его канонизации. Празднования состоятся в тех субъектах страны, которые участвуют в проекте "Путь святителя Иннокентия".

Основные торжества состоятся на его родине в послке Анга Качугского района. Там активно строят культурно-просветительский центр Святителя Иннокентия. Сейчас приступили к возведению надземной части здания центра, благоустройству всей территории, практически построили звонницу, сооружают дом для паломников, ведут армирование фундаментов павильонов – их будет пять, они символизируют этапы жизни Святителя Иннокентия. Специалисты Иркутского областного краеведческого музея разрабатывают экспозицию. Ее основной темой станет миссионерская деятельность Русской православной церкви, которую, в том числе, вел святитель Иннокентий. Строители капитально ремонтируют дорогу до культурно-просветительского центра. Ход работ на площадке оценил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. "Я думаю, что основные работы, касающиеся этих объектов, будут закончены к концу июля, и у нас останется месяц на то, чтобы все остальное доделать, привести в порядок. Но останется достаточно много работы по дороге. Сейчас начали асфальтировать, выходят на проектную мощность асфальтовые заводы, которые сюда привезли", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Уже отсыпали дорожное полотно, идет подготовка под укладку асфальта, планировка откосов. Сергей Левченко также осмотрел новый спортивный зал, который строят для ангинской школы. Она расположена рядом с территорией культурно-просветительского центра. Финансирование - более 24 млн рублей. Закончили монтаж стен и кровли спортзала, идут отделочные работы и прокладка внутренних коммуникаций. Завершить все подрядчик должен этим летом. Финальным мероприятием празднования станет Международный этнокультурный фестиваль "Ангинский хоровод-2017". В нем будут участвовать творческие коллективы из регионов, где работал святитель. Всего в юбилейных мероприятиях задействуют более 500 человек.