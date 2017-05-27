Автор: Екатерина Лыкова

Несовершеннолетним правонарушителям найдут занятия во время летних каникул

Опубликовано: 29.05.2017 14:11

Подарить детям лето. Интересные занятия на каникулах найдут для четырех тысяч школьников Приангарья. Это несовершеннолетние правонарушители и дети из неблагополучных семей. Досуг в летнее время обсудили на заседании общественного совета при главном управлении МВД России по Иркутской области.

Говорили и о безопасности детей в летний период. В это время школьники могут быть чаще предоставлены сами себе. Родителям не стоит терять бдительности. Только за этот год 17 детей выпали из окон, на пожарах погибли 10 человек, еще 12 получили травмы. Общественники выразили готовность присоединиться к участковым и провести профилактическую работу среди родителей. Также на заседании говорили о работе участковых в период действия особого противопожарного режима.