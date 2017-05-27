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Автор:
Алексей Келэвро

"Автожесть"

Опубликовано: 29.05.2017 14:09

Двое мотоциклистов погибли на иркутских дорогах с начала мотосезона. Также алкогольные напитки и руль зачастую становятся не только поводом для серьезного разговора с автоинспектором, но и причиной смерти, в частности пассажиров. ДТП с печальными последствиями в нашей рубрике "Автожесть".

Мотоциклист погиб, а его пассажирка в тяжелом состоянии в больнице. Авария произошла ранним утром на въезде на Академический мост. По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в отбойник. Известно, что молодой человек не имел водительского удостоверения на управления мототранспортом. И двигался на незарегистрированном мотоцикле.

Страшная авария произошла субботним вечером в поселке Жилкино в Иркутске. "Марк-2" с пятью пассажирами и водителем слетел с моста. Автомобиль несколько раз перевернулся. В результате два человека погибли на месте. Четверо сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Водитель остался жив, по предварительной информации, он находился в нетрезвом состоянии и не справился с управлением.

В Саянске нетрезвого молодого человека за рулем отечественного автомобиля от серьезной аварии уберегли пули сотрудников полиции. Несколько выстрелов по колесам из табельного оружия пришлось сделать инспекторам ДПС, чтобы остановить нарушителя. Пытаясь уйти от погони в пьяном виде, молодой человек несколько раз выезжал на встречку. Пока не съехал в кювет. Пытался скрыться пешком. Однако его задержали и поместили в спецприемник. Выяснилось, что молодой человек уже имеет штрафы за грубое нарушение ПДД.



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