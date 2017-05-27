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Автор:
Маргарита Кислицына

В Усольском районе при взрыве сигнальной шашки погибла девушка

Опубликовано: 29.05.2017 14:06

Неудачная шутка обернулась трагедией. В Усольском районе при взрыве сигнальной шашки погибла девушка. По предварительной информации, компания друзей отдыхала на даче в садоводстве "Черёмушки". Зажечь военную сигнальную шашку решили ради развлечения.

Произошел взрыв. Больше всего пострадала молодая девушка. От полученных травм она скончалась в больнице. Еще пять человек, в том числе и инициатор запуска, получили ранения. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.



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