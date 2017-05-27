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Автор:
Яна Романова

Новейший самолет МС-21 совершил первый полет

Опубликовано: 29.05.2017 14:05

Первый! Наш! Лайнер МС-21 показал себя во всей красе над Иркутском. Самолет впервые поднялся в небо и этого ждали десятки жителей: снимали видео и восторженно кричали "Ура!". Волнение переполняло работников иркутского авиазавода, которые несколько лет кропотливо собирали мощнейшую машину. Ведь все знали, что самолет должен побороться за звание лучшего с известным всем "Боингом". С удачным полетом экипаж поздравил президент Владимир Путин.

Ленты в социальных сетях наполнены гордостью. Он наш! Он сделан в России, на авиазаводе в Иркутске. Жители в воскресенье утром забыли о своих делах, снимали видео, фотографировали первый полет современного лайнера в небе над столицей Восточной Сибири.

Политиков и тех переполняли эмоции, и они их не скрывали. Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин в своем твиттере разместил сразу несколько постов. Красочные фото новой мощной машины во время полета и видео шикарного качества с красивой надписью на память: "Наша Ласточка научилась летать".

Первый раз в небе МС-21 провел 30 минут. Тысяча метров над землей, скорость 300 километров в час. За штурвалом машины опытный экипаж: летчики-испытатели, Герои России Олег Кононенко и Роман Таскаев. За время полета проверили управляемость двигателей, работу всех систем. Итак, какой же он современный лайнер? Размах крыла 36 метров. Максимальная взлетная масса 79 тонн. Дальность полета до 6 с лишним тысяч км. Число пассажиров до 211. У первого масштабного проекта в гражданской авиации полет нормальный.



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