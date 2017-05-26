Автор: Внеш. корр.

Вынесен приговор виновнику ДТП со смертельным исходом

Опубликовано: 26.05.2017 19:11

3 года 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. В Ангарске вынесли приговор виновнику резонансного ДТП со смертельным исходом. Дело бывшего гендиректора Ангарского химкомбината сразу привлекло к себе внимание.

В конце октября 2015 года Александр Кустов управлял внедорожником в нетрезвом виде, вылетел на тротуар и сбил пешехода. Женщина на тротуаре ждала зеленый сигнал светофора. От удара пострадавшая скончалась. А машина врезалась следом в пять припаркованных автомобилей. Два человека из этих машин пострадали. Кустову по суду необходимо также выплатить денежные компенсации за моральный и материальный ущерб 850 тысяч и 151 тысячу рублей. Кроме того, его лишили права на управление автомобилем на три года.