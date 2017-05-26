Автор: Ирина Белогривая

27 мая в областном центре стартует IV йога-марафон

Опубликовано: 26.05.2017 17:19

Шесть часов йоги под открытым небом. В субботу в Иркутске стартует четвертый ежегодный йога-марафон. На острове Юность ждут всех, кому интересно это направление.

В программе запланированы мастер-классы и показательные выступления в разных стилях: интервальная йога, кундалини, парная йога. Свой мастер-класс проведет и спортсменка Наталья Иванова. Она занимается йогой уже 18 лет. "Мой мастер-класс называется "Йога для спины". Он разработан по системе йоги-айенгара. И направлен он на вытяжение поясницы и крестца. На вытяжение самого позвоночника в целом. На тонизирование мышечного корсета. И, естественно, рассчитан он на любой уровень подготовки", - сказала Наталья Иванова, презентер IV йога-марафона.

А в воскресенье в Иркутске пройдет забег "Спорт во благо". Вырученные от него средства направят на обучение детей с синдромом Дауна. Старт намечен на острове Юность. Взнос для взрослых участников 300 рублей, для детей с пяти лет - 150.

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