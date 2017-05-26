Автор: Клим Куликов

Музей московского "Спартака" открыли в Иркутске

Опубликовано: 26.05.2017 17:17

Инициатором открытия выступил действующий чемпион страны по футболу Андрей Ещенко. Экспозиция располагается во дворце спорта "Труд". Иркутянин передал спартаковский флаг, вымпел, мяч с автографами всех игроков команды.

"Мы чемпионами стали. Поэтому такая мысль в голову пришла. Подарить майки, мяч, плакат", - сказал Андрей Ещенко, игрок ФК "Спартак" (Москва), чемпион России по футболу.

Андрей Ещенко в минувшем сезоне вместе с Романом Зобниным стали первыми представителями Приангарья, которые выиграли золотые медали чемпионата России по футболу. В Иркутске на стадионе "Зенит" проходит детский турнир по футболу на призы Андрея Ещенко "Большие звезды светят малым". В этот раз в нем участвуют 16 команд, две из Читы.

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