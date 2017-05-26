Музей московского "Спартака" открыли в Иркутске

По данным ЦБР (2017.05.26)
Выпуск новостей за 26.05.2017 (64.24)
Инициатором открытия выступил действующий чемпион страны по футболу Андрей Ещенко. Экспозиция располагается во дворце спорта "Труд". Иркутянин передал спартаковский флаг, вымпел, мяч с автографами всех игроков команды.
"Мы чемпионами стали. Поэтому такая мысль в голову пришла. Подарить майки, мяч, плакат", - сказал Андрей Ещенко, игрок ФК "Спартак" (Москва), чемпион России по футболу.
Андрей Ещенко в минувшем сезоне вместе с Романом Зобниным стали первыми представителями Приангарья, которые выиграли золотые медали чемпионата России по футболу. В Иркутске на стадионе "Зенит" проходит детский турнир по футболу на призы Андрея Ещенко "Большие звезды светят малым". В этот раз в нем участвуют 16 команд, две из Читы.