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Автор:
Марина Беклемишева

"Краеведческий музей, артефакты": выпуск №13

Опубликовано: 26.05.2017 17:03

Изображение 3D-очки, фотоаппарат, который можно взять с собой в путешествие, проектор - все это достижения XXI или XX веков, уверенно скажете вы. И будете не правы. Эти изобретения появились еще в XIX столетии, а сегодня мы пользуемся их усовершенствованными моделями. О том, что современные технологии уходят корнями в далекое прошлое, расскажем в очередном выпуске рубрики "235 артефактов" Иркутского областного краеведческого музея.

Принято считать, что 3D-очки - это изобретение XXI века, но это не так. Еще в первой половине XIX столетия в Англии изобрели стереоскоп. Его и считают первыми 3D-очками. На специальную подставку устанавливали изображение, подносили очки к глазам и наслаждались объемной картинкой.

В основе устройства стереоскопа то, что человеческое зрение бинокулярно: каждый глаз видит свою "картинку", которые уже мозг преобразовывает в единое целое. В комплекте с такими очками шли стереопары. Двойные изображения, на первый взгляд, абсолютно одинаковые, но эти фотографии сделаны с разных точек, расположенных друг от друга на небольшом расстоянии. В стереоскопе правый глаз видит только правую картинку, левый - левую. В итоге получается объемное, "живое" изображение.

А делать такие пейзажные снимки в XIX веке позволяли походные фотоаппараты. Например, старинный дорожный "Кодак" - артефакт Иркутского краеведческого. Его объектив ловил моменты позапрошлого столетия, видел улыбки людей и увековечивал пейзажи, на месте которых давно выросли большие города и небоскребы. "Это складная камера с двойным растяжением меха. Корпус этой камеры сделан из дерева. На нашей камере он обтянут кожей. Также имеется ручка для переноски. Объектив выдвигался с помощью металлических деталей, вмонтированных в крышку корпуса. На ней крепились рельсы для регулировки объектива", - рассказывает Лидия Леонтьева, научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея.

Прорыв в фотоделе совершил основатель компании "Кодак" Джордж Истмен. Его легкие камеры были намного удобнее массивных павильонных и дешевле. Что послужило стремительному распространению фотографии по всему миру. Изобретатель мечтал сделать фототехнику доступной для всех. А лозунг фирмы, которой суждено было стать легендарной, гласил: "Вы нажимаете на кнопку - мы делаем все остальное". Сейчас, когда фотография - дело одной секунды, старая камера - свидетель истории - хранится в музее. Как и тысячи других экспонатов. О самых интересных можно узнать в проекте "235 артефактов" на сайте краеведческого и в нашей программе.

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