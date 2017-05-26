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Автор:
Анастасия Байдракова

Новый приют для собак появился под Иркутском

Опубликовано: 26.05.2017 16:55

Изображение Ковчег спасения животных "Ной" - так называется новый приют для собак. Он открылся в селе Мамоны под Иркутском. На площадке еще идет благоустройство, но свободных мест в вольерах уже не осталось. Мысль помогать бездомным животным у двух иркутян возникла полтора года назад. Что уже сделано и чем приют отличается от подобных, узнавала съемочная группа программы "Новости".

Официального открытия не было, но о том, что в Иркутске есть новый приют, уже знают многие. В будках и вольерах почти 300 собак. Судьба у всех разная. Кого-то спасали с улицы, кого-то подкинули. Первым жителем здесь стал ротвейлер Фрэнк. На роль охранника его взяли из "К-9". С перебитой лапой нашли зимой у реки. "На Иркуте он бегал, его отпустили, и там, может, напал на кого-то. Ему два раза выстрелили в ногу. Сначала к нему все боялись подходить, он на всех кидался. А сейчас нормально, спокойная собака стала. Ко мне привык", - рассказал Алексей Арефьев, управляющий приютом.

Фрэнк очень любит играть. Но собака серьезная, бойцовая. Чужим к ней лучше близко не подходить. Такие живут не в общих вольерах, а в отдельных будках по периметру. Гуляют с ними на поводках. Остальных как минимум раз в день выпускают побегать во двор. Благо, площадь участка позволяет.

Ирина Верещагина еще два года назад о создании приюта и не думала. Однажды откликнулась на объявление в интернете "собакам срочно нужна помощь". Приехала как волонтер и втянулась. После вместе с партнером они создали фонд защиты животных "Ной". Решили: Иркутской области нужен свой ковчег. "Некоторые приюты такие, что безысходность нас именно сподвигла на то, чтобы делать свое. У нас очень много волонтеров, которые приезжают, привозят нам свою собачку. Сейчас мы уже никого не принимаем, потому что мы уже переполнены. Но идея в том, что волонтер может за своей собакой ухаживать, приезжать, гулять, вакцины и так далее", - говорит Ирина Верещагина, основатель фонда защиты животных Иркутской области "Ной".

Цель, конечно, чтобы животные попали в семью. На сайте фонда фото и описание всех собак. Хоть и дворняжки, но ласковые и благодарные. Кстати, четвероногих в приюте планово стерилизуют. Так что совместное содержание и прогулки не опасны. А в будущем это должно привести к уменьшению количества бездомных животных в городе. Фонд "Ной" существует на средства основателей, так что любую помощь здесь примут с благодарностью. А еще можно просто приезжать, чтобы гулять и общаться с собаками.

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