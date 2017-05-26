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Автор:
Татьяна Алексеева

Иркутские врачи научились возвращать слух глухим пациентам

Опубликовано: 26.05.2017 16:49

Изображение Освоили новую методику и избавили пациентов от ожидания и дорогостоящих путешествий в столицу. Врачи-сурдологи областной больницы научились настраивать специальные импланты, которые возвращают слух глухим людям.

Врач-сурдолог Вячеслав Усольцев настраивает пациенту речевой процессор для кохлеарного импланта. Это устройство, с помощью которого подросток Костя Горбачев может слышать музыку, пение птиц, мамин голос. Просто может слышать. Костя родился полностью глухим. Современные технологии подарили ему слух. Но предшествовал этому огромный совместный труд врачей и родителей. Сначала были слуховые аппараты, которые заставляли нужные клетки хоть как-то реагировать на звуки. Но полной картины все же не давали. "Так как у него очень большая степень проблем со слухом, а слуховые аппараты более направлены на легкую степень, то у него было восприятие речи плохое. Он слышал что-то, где-то говорят, но разборчивости не было. А когда поставили имплант и занимались весь этот период, то все лучше, и лучше, и лучше. И у него сейчас нет проблем в общении", - рассказала Ольга Горбачева.

Костя учится в обычной школе, у него много друзей, он любит футбол, баскетбол. На школьных уроках предпочитает алгебру и всегда СЛУШАЕТ учителя.

Костины успехи стали возможными благодаря тому, что в областной клинической больнице сурдологи освоили настройку речевых процессоров для кохлеарных имплантов. Сами импланты ставят в специализированных центрах, а для настройки процессоров раньше пациентам приходилось ездить в Москву или Санкт-Петербург. "Речь однозначно начинает лучше развиваться, потому что ребенок что слышит, то и повторяет. И если ребенок не слышит, то речь никак не сформируется. Бывают случаи, но очень редко. А когда ребенок начинает слышать, то и с речью все в порядке", - говорит Вячеслав Усольцев, врач-сурдолог.

Стоимость каждого импланта около 2 млн рублей. Но по госпрограмме пациенты их получают бесплатно. А с возможностью настройки аппаратов в Иркутске этим людям станет еще удобнее воспринимать окружающий мир своими ушами.

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