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Автор:
Николай Бессонов

300 километров дорог отремонтируют в Иркутске этим летом

Опубликовано: 26.05.2017 16:43

Изображение Ремонт проведут в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Городские власти определили 25 участков, на двух уже начали работы.

Это одни из самых оживленных улиц. Делать будут не только проезжую часть, но и прилегающие тротуары. Заменят бордюры, проведут отсыпку и уложат новое покрытие. К концу июня планируют полностью обновить улицы Маяковского и Вампилова. "Это проходит инвентаризация, и на протяжении действия всей программы будет проходить диагностика, до и после. То есть нормативного состояния. И плюс это очаги аварийности, то есть в этом году был такой подход. В настоящий момент контракты все разыграны, приступили подрядчики к работам", - сказала Елена Федорова, председатель комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

Общий дорожный бюджет на этот год - 700 миллионов рублей. Из них 200 - на реконструкцию Покровской развязки. Также в списке дорога вокруг сквера Кирова, улицы Лермонтова, Розы Люксембург, Рабочего Штаба, Сурнова, Баррикад, Ширямова, Декабрьских Событий и другие. Федеральная программа рассчитана до 2025 года, горожане могут подать свои пожелания и замечания через сайт мэрии.

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