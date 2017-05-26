Автор: Внеш. корр.

"Законодатель" от 25.05.2017

Опубликовано: 25.05.2017 15:52

В программе речь пойдет о том, чем запомнилась эта неделя: экология на Байкале, развитие рыболовства и решение медицинских вопросов в Саянске и Нижнеудинске.

Прошло заседание координационного совета по социально-экономическому развитию Байкальского региона

В современных условиях решение вопросов экологии в отрыве от экономики невозможно. Спикер Сергей Брилка принял участие в заседании координационного совета по социально-экономическому развитию Байкальского региона. Оно прошло в Улан-Удэ под руководством полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Ключевой вопрос - обсуждение проекта «Уникальный Байкал», его разрабатывают по поручению президента Владимира Путина. Бурятия и Иркутская область подготовили предложения, которые и касались охраны озера, и учитывали интересы населения, в том числе предусматривая развитие туризма, инженерной и транспортной инфраструктуры, создание бизнес-среды. Однако федеральное министерство природы включило в проект только природоохранные мероприятия, что не в полной мере в интересах территорий. "Полномочный представитель президента РФ в СФО поддержал нас, субъекты Федерации в полной мере. Поэтому рассчитываем на то, что согласительные процедуры, которые сейчас начнутся в правительстве РФ, в министерствах и ведомствах учтут наши пожелания о включении семи разнообразных блоков экономического развития, которые входили в программу "Великое озеро Великой страны". Уверен, что когда эти блоки будут учтены, мы можем говорить о новых перспективах, которые нас могут ожидать", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Полпред Сергей Меняйло по итогам обсуждения заявил, что ситуацию нужно менять, документ важно сделать сбалансированным в интересах и природы, и человека. Утвердить программу необходимо до 1 июля.

Нужно как можно скорее начать строительные работы на социальных объектах

Депутаты обсудили этот вопрос на прошедшей сессии Законодательного собрания. Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области рассказал, что всего на капитальное строительство, ремонт, реконструкцию, модернизацию или приобретение объектов областных учреждений предусмотрено почти 8,5 млрд рублей. Сейчас определены поставщики и заключены госконтракты только на часть суммы. Основной причиной задержки министр назвал сбой в Единой информационной системе в начале года, многие заказчики не могли размещать документы на электронной площадке. Срок, установленный региональным законом для проведения аукционов, истекает в середине июля. Спикер Сергей Брилка отметил, что представленная информация вызывает обеспокоенность по ряду объектов. В частности, до сих пор не определен подрядчик на поликлинику в Мегете, на родильные дома в Саянске, Усолье-Сибирском. При этом на каждый из роддомов выделены значительные средства. Парламентарии решили оставить вопрос на контроле, к нему депутаты вернутся в июне.

Кредитный рейтинг Иркутской области пересмотрят в следующем месяце

Об этом аналитики Международного рейтингового агентства рассказали на встрече в Законодательном собрании региона. С Сергеем Брилкой они обсудили динамику инвестиционных показателей развития территории, наполняемость бюджета, поддержку муниципалитетов. Как отметил спикер, в числе основных приоритетов для депутатского корпуса областного парламента строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры в городах и районах Приангарья, развитие массовых видов спорта и вовлечение детей в занятия физической культурой, поддержка социально-незащищенных групп населения, работа с молодежью. Специалисты-аналитики агентства собирают информацию о текущем уровне экономического развития, показателях исполнения бюджета, его финансовой гибкости. Анализ этих сведений позволит определить прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Иркутской области, который является индикатором привлекательности региона для инвесторов. "2016 год мы действительно расцениваем как позитивный. У нас показатели в экономике дали плюсовые результаты, в целом 5,4%. У нас традиционные прибавки в нефтегазовой отрасли, ИНК у нас ведет инвестпроект по строительству газохимического завода в Усть-Куте, хорошие показатели у нас также в сельском хозяйстве. Прибавка в бюджете помогла и скорректировать программы в плюс", - сообщил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Состоялось заседание общественного совета при Законодательном собрании

Почетным знаком Юрия Ножикова "Признание" наградят Людмилу Берлину. Она отдала политике в Иркутской области больше 20 лет, в том числе руководила областным парламентом. Награду присваивают за особый вклад в развитие Приангарья и личный бесценный пример труда и профессионализма. Также на получение награды выдвинут заслуженный деятель науки Михаил Винокуров. Решения о присвоении почетных знаков приняли единогласно на заседании общественного совета при Законодательном собрании региона. О других вопросах далее.

Развитие сельского хозяйства до 2020 года. Вице-спикер Кузьма Алдаров отметил необходимость поддержки развития тепличного хозяйства, особенно на севере области, и рыбоводства. "У нас водохранилища - Братское, Усть-Илимское, Богучанское, - а мощностей нет для того, чтобы разводить рыбу. Я думаю, что нам по силам развернуть достаточно серьезную программу по развитию рыбоводства, тем более у всех на слуху информация о том, что на Байкале запретят промышленный лов омуля, будет только любительский. Этот вопрос поднимался и на региональном, и на федеральном уровнях, и этой проблемой сейчас занимаются", - сказал Кузьма Алдаров, вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области.

Председатель Законодательного собрания Сергей Брилка отметил, что с федеральным профильным министерством нужно работать как можно плотнее для увеличения финансирования из центра. Одновременно необходимо активизировать работу по проведению торгов в территориях региона – средства областного бюджета должны быть использованы эффективно. "У нас мощный профильный комитет, у нас есть устремление увеличивать поддержку. Я думаю, что год будет для нас для всех показательным, каким образом сработают деньги, выделенные вовремя, и как это серьезное количество повлияет на результат этого года", - отметил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

На заседании затронули и тему борьбы с туберкулезом в Иркутской области. Среди основных причин, которые снижают эффективность профилактики, неудовлетворительное состояние некоторых специализированных медицинских учреждений, нехватка современного оборудования. Об этом заявил региональный министр здравоохранения. Было отмечено, что впервые за многие годы в бюджете заложены средства на проектирование объектов туберкулезной службы в территориях области. Спикер Сергей Брилка отметил, что парламентарии будут держать на контроле строительство, так как ситуация с туберкулезом в области требует действенных шагов.

В Иркутске открыли съезд межрегиональной ассоциации хирургов-вертебрологов

Сегодня в Иркутске открыли съезд межрегиональной ассоциации хирургов-вертебрологов России с международным участием. Общественная организация объединяет врачей, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с патологией позвоночника и спинного мозга. В Иркутске в течение трех дней ведущие хирурги обсудят фундаментальные и прикладные аспекты поражений и повреждений позвоночника, вопросы диагностирования и лечения с помощью современных методов и материалов. В Иркутской области такой съезд проходит впервые. И это не только определенный этап в развитии отечественной и мировой вертебрологии, но и признание достижений иркутской школы ученых и практиков в этой сложной дисциплине, отметил спикер Законодательного собрания, приветствуя участников встречи. "Я убежден, что сегодняшний съезд, как любой съезд высоких специалистов, ученых, хирургов, всегда даст возможность движению вперед, потому что любой доклад - это инновации, хорошие хирургические результаты. Я от всего гражданского общества хочу вас поблагодарить за вашу подвижническую миссию. В моем представлении, если взять всю медицину, то хирургия - это элита, которая спасла сотни тысяч людей", - заявил Сергей Брилка.

По данным Всемирной организации здравоохранения, болезнями опорно-двигательного аппарата в мире подвержено свыше 80% трудоспособного населения от 30 до 50 лет. А в России основная часть амбулаторного приема неврологов приходится на пациентов, у которых диагностируются патология позвоночника и суставов.

Парламентарии признали депутатским запросом обращение Владислава Буханова к губернатору Иркутской области по вопросу оказания медицинских услуг населению в бывшей медико-санитарной части «Саянскхимпласта». Ее выкупил регион в конце прошлого года. Как отмечает депутат, до приобретения медицинского учреждения в областную собственность оно обслуживало 6 тысяч пациентов. Однако после выкупа здания в собственность Иркутской области с начала текущего года оно не начало деятельность, что повышает нагрузку на другие учреждения здравоохранения города и близлежащих районов, там образуются большие очереди. В связи с этим Владислав Буханов просит принять меры для ускорения начала оказания услуг населению в медсанчасти. Вице-спикер и председатель комитета по здравоохранению Андрей Лабыгин отметил, что данный вопрос обсуждали неоднократно. Парламентарии высказались, что вопрос важен и с точки зрения эффективного расходования бюджетных средств.

Судьбу медучилища в Нижнеудинске обсудили областные парламентарии

Дальнейшую судьбу медучилища в Нижнеудинске обсудили областные парламентарии в рамках поездки в территорию. Депутаты и представители городской и районной администраций провели встречу с коллективом учреждения. Главный вопрос - присоединение училища к медколледжу в Тайшете, такое предложение высказали в министерстве здравоохранения Иркутской области. В адрес депутата областного парламента Андрея Микуляка пришло коллективное обращение, сотрудники обеспокоены реорганизацией, считая, что в дальнейшем это может привести к закрытию учреждения. Во время обсуждения подняли и еще один острый вопрос для территории - дефицит медицинских кадров. В 15 ФАПах Нижнеудинского района нет фельдшеров, а в районной больнице больше половины сотрудников старше 50 лет. Депутаты посетили и само училище, оценили состояние здания и учебной базы, пообщались со студентами. Вице-спикер Андрей Лабыгин отметил, что глобальных нерешаемых проблем, из-за которых требовалось бы провести реорганизацию, нет. "Жизнь предъявляет новые требования к среднему медицинскому персоналу: новые способы обучения, новые программы обучения, совмещение этих учебных программ с практической деятельностью в районной больнице, тесное сотрудничество. Вот этот момент надо рассматривать, как рабочие моменты", - подчеркнул Андрей Лабыгин, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области.

Сайт Заксобрания Приангарья возглавил рейтинг информационной открытости сайтов областных парламентов страны

Официальный сайт Законодательного собрания Иркутской области возглавил рейтинг информационной открытости сайтов областных парламентов России. Рейтинг ежегодно с 2008 года составляет проектный центр на базе института развития свободы информации. Эксперты центра анализируют 175 критериев. Законодательное собрание старается улучшать эти показатели. В прошлом году в работу внедрили систему «Электронный парламент», там собраны повестки, итоговые документы всех заседаний круглых столов, комиссий, комитетов, сессий. "Максимальная открытость для общества – один из приоритетов в деятельности Законодательного собрания Иркутской области. Жители региона должны иметь полный доступ к информации о том, какие законы принимает депутатский корпус, какие темы и вопросы у парламентариев на контроле", - сказал Сергей Брилка.

"Коэффициент информационной доступности" сайта парламента Приангарья в этом году 98%. На втором месте сайт Законодательного собрания Кировской области, замкнул тройку лидеров портал Самарской губернской думы.

Сергей Брилка пожелал выпускникам успешного прохождения итоговой аттестации

Сегодня во всех школах для выпускников 9 и 11 классов прозвенели последние звонки. Безусловно, это начало большого, интересного пути. С вступлением во взрослую жизнь педагогический коллектив и юношей и девушек двух образовательных учреждений области – школы поселка Анга в Качугском районе и школы №80 Иркутска - поздравил спикер областного парламента Сергей Брилка. Его малая Родина - Анга. Спикер уделяет большое внимание поселку в Качугском районе Приангарья, в том числе в связи с предстоящими торжествами в честь 220-летия со дня рождения Святителя Иннокентия. Ну а из 80-й иркутской школы он сам когда-то выпускался. Также Сергей Брилка пожелал всем выпускникам Иркутской области успешного прохождения итоговой аттестации и дальнейшего выбора профессии, которая станет делом жизни.

Иркутские школьники приняли участие в военно-спортивной игре "Зарница"

Сборы прошли в юнармейском патриотическом центре областного центра. 12 команд, которые прошли предварительный окружной этап, боролись за право называться лучшей на городском уровне. Перед стартом состязаний участников приветствовал председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Брилка. Спикер отметил, что в 2017-м "Зарница" отмечает свой полувековой юбилей. "Россия всегда была великой страной, страной победителей. Деды, отцы точно так же, как и вы сегодня, проходили через такие военно-патриотические игры. Это было массовым явлением. Все мы, когда были молодыми, точно также участвовали в таких состязаниях", - сказал Сергей Брилка.

В рамках предварительного этапа соревнований команды прошли полосу препятствий, пробежали кросс и продемонстрировали общефизическую подготовку. Финалистов уже ждали новые испытания: метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки, медицинская подготовка и этап химической защиты. В результате на третьей ступени пьедестала почета - команда центра образования №47, "серебро" завоевали учащиеся школы №66, а победителями в тяжелой борьбе стали представители 14-й школы. Теперь именно они представят Иркутск на областной военно-спортивной игре «Зарница».

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