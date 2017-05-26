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Автор:
Алексей Келэвро

Боксеры Иркутска и Улан-Батора готовятся к международному турниру

Опубликовано: 26.05.2017 15:20

Изображение Турнир пройдет в начале июня в столице Восточной Сибири. Занятия для двух сборных команд ведет иркутский тренер. В этом есть своя спортивная хитрость.

Тренер всегда прав. Даже если он не твой тренер. Монгольские спортсмены послушно выполняют задания, которые дает наставник женской иркутской команды. Такой эксперимент решили провести сборные команды России и Монголии по боксу в преддверии ответственного турнира. "Сделали подготовительные сборы перед международным турниром здесь, в Иркутске. Сейчас в зале проходят тренировки по нашей системе, они согласились", - сказал Алексей Переслыцких, тренер женской сборной по боксу г.Иркутска.

Тренерский штаб сборной команды из Монголии сейчас в роли переводчика, наблюдает за работой боксеров. Они признались, что тренировочный процесс в Иркутске очень суровый. Уверены, что сибирская школа бокса сделает монгольских спортсменов намного сильнее и выносливей.

Надхиц Голт, тренер женской сборной по боксу Монголия: Утром тренировка, потом бег, вечером спарринги. Устают очень сильно.

Магнардукан Пандинцэцэг, член женской сборной Монголии по боксу: Нам приятно тренироваться вместе, мы приехали для этого, это хорошо, они хорошие спортсмены.

Идея провести совместные сборы появилась на международном турнире в Хабаровске. Спортсмены на ринге оценили возможности друг друга и решили поделиться опытом. Он будет очень полезен для иркутских спортсменов. Среди приехавших в Приангарье девушек есть чемпионы Азии, призеры мирового кубка и даже участники Олимпиады. "В каких-то моментах бывает с ними не очень удобно. Они очень напористые, характерные, пытаются давить, идут вперед, вперед. Но, у нас школа бокса тоже неплохая, мы можем бороться. Я могу работать с любым спортсменом, которых они привезли. Сложностей не отметила. Мы победим", - сказала Мария Николаенко, член женской сборной по боксу г.Иркутск.

Сейчас девушки из обеих команд мирно тренируются в одном зале. В первых числах июня они снова встретятся на ринге уже как соперники. А потом опять будут вместе тренироваться, но уже в Монголии. Там спортсменам тоже предстоит сразиться на международном турнире Улан-Батора имени Чингисхана.

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