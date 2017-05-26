Автор: Альфия Еремеева

Игорь Бычков, Светлана Кулинич, Валерий Игнатов и Валерий Хайрюзов признаны почетными гражданами Иркутска

Опубликовано: 26.05.2017 15:15

Сразу четверо иркутян пополнили список почетных граждан областного центра. Каждый из них внес свой вклад в развитие Иркутска, посчитали депутаты муниципальной думы и проголосовали "за" присвоение высокого звания.

Новые почетные граждане Иркутска - Игорь Бычков, Светлана Кулинич, Валерий Игнатов и Валерий Хайрюзов. Их вклад в области науки и техники, культуры и искусства, благотворительное дело и развитие города оценили по достоинству. О присвоении звания чаще всего ходатайствует коллектив организации, где работает будущий почетный гражданин. Затем заявление рассматривает совет почетных граждан и общественный совет по наградам при мэре Иркутска. Ну а решающее слово остается за депутатами городской думы. "Я считаю, то решение, которое принято, положительное по всем четырем кандидатурам, достойно уважения, и депутаты проявили свое коллегиальное решение. Я считаю, что все кандидатуры, утвержденные в качестве почетных граждан, достойны этих званий", - объявил Александр Ханхалаев, заместитель председателя думы Иркутска.

Сегодня звание "Почетный гражданин Иркутска" носят 30 человек. Среди них всемирно известный музыкант Денис Мацуев, летчик-космонавт Борис Волынов, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. В 70-ю годовщину Победы к ним присоединился ветеран Великой Отечественной войны Павел Погодаев - участник боев под Сталинградом, Орловско-Курской битвы, форсирования Днепра. Знаки отличия традиционно вручают накануне Дня города. Так будет и в этом году. А наряду с почетными гражданами еще три жителя Иркутска заслужили поощрения. "Одной из высших форм поощрения в городе Иркутске - памятным знаком "За заслуги в развитии Иркутска" и дипломом к нему, решение о котором принимается по представлению мэра города Иркутска", - сообщила Татьяна Эдельман, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска.

Памятный знак вручат заслуженному работнику физической культуры России Валерию Абрамовичу. За большой вклад в становление строительного комплекса Иркутска отметили Виталия Курилова. А за развитие системы здравоохранения города награду получит Сергей Прокофьев. Сферы разные, но общее у всех кандидатов: высокий профессионализм и добросовестный труд на благо любимого города.

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