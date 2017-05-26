Автор: Екатерина Лыкова

Иркутский юридический институт отмечает 20-летний юбилей

Опубликовано: 26.05.2017 15:10

Единственный от Урала до Владивостока. Иркутский юридический институт филиала "Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации" отмечает 20-летний юбилей. Где готовят будущих прокуроров и чем отличаются юристы и правоведы этого учебного заведения? Расскажем далее.

Случайных людей в этом институте не бывает. Каждый студент идет по направлению от прокуратуры. Осознанно стать частью этой службы решил и Илья Чигвинцев. У студента уже есть ряд серьезных публикаций, говорит, особенно интересно выходить на практику. "Практика у нас проводится непосредственно в органах прокуратуры, мы занимаемся определенными важными делами: составляем иски, меры реагирования. Граждане доверяют органам прокуратуры, на самом деле это так тебя вдохновляет, появляются определенные силы, хочется работать и работать, знать, что ты полезен обществу, что ты существуешь не просто так", - делится Илья Чигвинцев, студент 3 курса.

После учебы студенты по договору пойдут работать в органы прокуратуры. Там такие кадры ждут и ценят, рассказывает директор института Валерий Пак. "Где-то по 40-50 студентов на курсе, но это нам позволяет практически с каждым студентом работать лично, соответственно, и качество обучения тоже очень высокое, о чем говорят и практические работники, когда наши выпускники выходят на работу", - сказал Валерий Пак, директор Иркутского юридического института, филиал "Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации".

Другое направление института - обучение уже действующих работников прокуратуры. Здесь они проходят профпереподготовку и повышают квалификацию. Сотрудники прокуратур от Урала до Дальнего Востока не реже чем раз в пять лет приезжают в Иркутск. Сегодня повод другой. Альма-матер поздравляют с 20-летним юбилеем. Праздник встречают по домашнему, в гражданской, а не служебной форме.

Изображения новости