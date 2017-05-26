Автор: Виктория Малая

Оформлены заказы на 185 лайнеров МС-21

Опубликовано: 26.05.2017 15:04

На 185 новейших лайнеров МС-21 российские и иностранные компании оформили твердые заказы. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин на научно-техническом форуме в Москве.

Пассажирский самолет, который собирают в Иркутске, сможет вместить от 150 до 200 пассажиров. Лайнер включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения. Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что после первого полета воздушного судна количество заказов возрастет. По предварительной информации, первый раз МС-21 поднимется в воздух уже в ближайшее время.